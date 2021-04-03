Rıza Çalımbay: 'Trabzonspor kadar iddialıyız'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor karşılaşması öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Bordo-Mavililer karşısında zafere ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten tecrübeli teknik adam, şunları söyledi: "Trabzonspor karşılaşması, üst sıralara tırmanmamız için çok kritik bir maç olacak. Bu sene Başakşehir ile birlikte en çok maç oynayan takımız. Bunun bedelini puan kayıpları ve sakatlıklarla ödedik. Bizim için Göztepe maçı çok kritikti. Trabzonspor karşılaşması çok daha önem kazandı."

'Avrupa'ya gidebiliriz'

Beşiktaş Türkiye Kupası'nı da kazanırsa, 5. olarak Avrupa'ya gidebiliriz. Trabzonspor ne kadar iddialıysa, en az onlar kadar biz de iddialıyız. Kadromuz toparlandı. Maça tamamen hazırız. Bu iyi gidişatı sürdürmek istiyoruz. Haftalardır kaybetmiyoruz. Nisan ayı yoğun bir tempoda geçecek. Toplayabildiğimiz kadar puan toplayacağız. Geçen senekine yakın bir başarı yakalayıp, sezonu da mutlu bir şekilde bitirmeyi hedefliyoruz."

Tunç Kayacı