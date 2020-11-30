Rıza Çalımbay: Top toplayıcıları kadroya aldık

Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çalımbay takımda 9 eksik olduğunu ve top toplayıcı olması planlanan iki oyuncuyu kadroya aldığını söyledi.

Çalımbay, "Hiçbir zaman ideal bir kadromuzla sahaya çıkmadık. Şu anda da 9 eksiğimiz var. Kadromuzu doldurmak için şu anda top toplayıcı olan 2 arkadaşımız vardı, onları da kadroya aldık. Bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Haftada 3 maç yapıyoruz"

Kadroda 2001 doğumlu Mikail Balkaya ve 2002 doğumlu Samet Kılıçkaya yer alıyor. Sivasspor'un alt yapısında oynayan bölgesi sol bek olan Mikail Balkaya ile Sivasspor U19 oyuncusu Samet Kılıçkaya yedek kulübesinde yer alacak