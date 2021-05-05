Süper Lig’in 39. haftasında deplasmanda Gaziantep’i 1-0 yenen Sivasspor’un yenilmezlik serisi 16 maça yükseldi. Sezonun ikinci yarısına Alanyaspor’a 3-1 yenilerek başlayan Sivas’ın daha sonra bileği bükülmedi. Son 16 karşılaşmada 9 galibiyet ve 7 beraberlik elde edip hanesine 34 puan yazdıran Sivasspor, bu maçlarda rakip fileleri 28 kez havalandırırken, kalesinde 13 gol gördü.

Yıldızları o çıkardı

Geçen sezon ligin en dar kadrosuyla şampiyonluk mücadelesi verirken Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Fatih Aksoy gibi oyuncuların yıldızını parlatan Çalımbay, direkt Avrupa Ligi oynadığı sezonda da yine destansı bir tablo ortaya çıkardı. Geçmişte Avrupa Ligi oynadıkları sene Akhisar, Karabük ve Malatya gibi takımlar sezon sonunda lige veda etmişlerdi. Konya ve Osmanlı gibi ekipler ise sıkıntılı geçirdikleri lige kılpayı tutunmuşlardı. Şampiyonlar Ligi oynayan Başakşehir bile hâlâ ligde kalmayı garantilemiş değil.

‘Heykeli dikilsin’

Pandemi sürecinin getirdiği ekonomik koşullar ve virüs sayıları nedeniyle iyice dar bir kadroyla yoluna devam etmek zorunda kalan Sivasspor ise sendelemesine karşın çok iyi toparladı, Çalımbay yönetiminde yine devlerin ensesine yapıştı. Kalan 3 maç sonunda alacağı sonuçlarla bir kez daha Avrupa’yı hedefleyen Yiğidolar’da taraftarlar ise Sivaslı Rıza Çalımbay’ın heykelinin yapılması için sosyal medyada yönetime çağrıda bulunuyor.

‘Tek üzüntüm Avrupa’

Yakaladıkları muhteşem seri hakında FANATİK’e konuşan Çalımbay şunları söyledi: “Biz aynı serileri geçmişte çok yaptık. Denizli, Beşiktaş, Trabzon, Antalyaspor... Hep zor durumda aldığımız takımlarda yakaladığımız serilerle çok iyi noktalara geldik. Sivas’ta da bunu geçen sezondan sonra bir kez daha başardığımız için mutluyuz. İçeride ve dışarıda fark etmiyor, biz her zaman kazanmaya oynuyoruz. Rakip kim olursa olsun kazanmaktan başka bir düşüncemiz olmadan başlıyoruz maçlara. Bu sezona dair en büyük üzüntüm Avrupa’dan elenmekti. Avrupa’da da çok başarılı olabilirdik ama 12-13 kişi gitmek zorunda kaldığımız maçlar oldu. Sezon sonunda sözleşmemiz bitiyor. Bu konuda acele etmiyoruz. Lig bitsin sonrasında yolumuza bakacağız. Benim hedefim her zaman ilk 5...”

Ömer Necati Albayrak



