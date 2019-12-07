Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, ligin 14.hafta maçında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Sivasspor böylece üst üste 6. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Sivasspor böylece kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu da kırmış oldu. Şampiyonluk mücadelesi yaptığı 2008-09 sezonunda dahi Sivasspor en fazla üst üste 5 maç kazanmıştı.

Sivasspor 6 maçlık galibiyet serisi

Antayaspor 2-1

Denizlispor 2-0 (d)

Konyaspor 2-0

Kayseirspor 4-1 (d)

Kasımpaşa 2-0

Y. Malatyaspor 3-1 (d)





Sivasspor Avrupa'da ikinci sırada

Sivasspor Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig göz önüne alındığında zaman halen galibiyet serisi devam eden en başarılı ikinci takım konumunda bulunuyor. Beşiktaş bir maçı eksik 5 maç üst üste kazanırken Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, Premier Lig'de üst üste 7 maçlık galibiyet serisine sahip. Leicester City yarın Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak. Sivasspor dışında İtalya'dan Lazio ve Premier Lig'den Liverpool'un yine 6 maçlık galibiyet serileri mevcut.



