Rıza Çalımbay: Normal bir lig oynanmayacak, farklı olacak!

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yaptığı son toplantıyla, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlamasını kararlaştırdı. Federasyon, sözlü olarak talep edilen küme düşmeme önerisini kabul etmezken; 5 oyuncu değişikliğini de uygulanacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından TRT Spor'a konuşan Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay çok konuşulacak ifadelerde bulundu.

İşte Rıza Çalımbay'ın karar sonrası açıklamaları:

"Hayırlı olsun. Normal bir lig oynanmayacak, farklı olacak. Umarım 2 maçta herkes alışır ve güzel bir süreç çıkar ortaya. Oynanmadan önce de sıkıntılar vardı, iptal edildiğinde 1 vaka vardı, şu an sayılar fazla. Sıkıntılı ve tatsız-tuzsuz bir lig geçecek gibi geliyor bana. Umarım hayırlısı olur. Sıkıntılı olan, 'bitsin, oynansın da kurtulalım' diyen oyuncular da var. Benim kendi fikrim ne kadar geç oynarsak o kadar iyiydi. Benim kafamdaki temmuz sonu veya eylül gibiydi."









'Kimse korkmuyorum veya tedirgin değilim diyemez'

"Maskesiz çıkmayın, evde kalın, evde hayat var deniyor ama futbolcuları maça çıkaracağız. Söylenenlerin 10 katı dikkat etmemiz gerekiyor. Elimizden gelen her şeyi yapıyorum. Kimse korkmuyorum veya tedirgin değilim diyemez."

"Bu 8 maç final maçları gibi. Bunlarda düşme, kalkma, şampiyonluk, hepsi söz konusu olan maçlar. Göreceksiniz performanslar çok etkilenecek, ummadığınız takımlar çok kötü veya çok iyi yere gelecek. Bazı oyuncularda performanslar inanılmaz düşecek veya yükselecek."

"Hem sahada hem kafa olarak hazırlamamız gerekiyor arkadaşlarımızı. Futbolcuları neden düşünmüyorlar anlamıyorum. Neden 1-2 veya 3 tane yakın olan şehirde oynatıp bitirmeyip de uzun süre herkese sıkıntı yaşatıyorlar? Tüm oyuncular onu istiyorlar. Yabancılarımız bir an önce oynansın da ülkemize dönelim diye dua ediyorlar. Maçlarımızı tek tek oynamanın ne şeyi var merak ediyorum. Kulüpler Birliği ve TFF biraz fedakarlık yapıp 1-2 şehirde yapabilirlerdi."

'Seyircimizden muaf kaldık'

"Oynansın diye oynanan bir lig bu zaten artık. Seyircinin olmaması dezavantaj. Sahasında yenilmeyen tek takım biziz, seyircimizden muaf olacağız şimdi. Keşke tek şehir veya yakın olan 3 şehir şeklinde yapsalardı."







