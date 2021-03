Rıza Çalımbay: Mükemmel mücadele ettik

Kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Rıza Çalımbay, "Geçen hafta Galatasaray ile çok iyi bir maç oynadık. Ondan önceki maçlarımızda gayet iyi geçiyordu. Oynadığımız oyunu da bir türlü skora yansıtamıyorduk. Bu maç her açıdan bizim için çok önemliydi. Mutlaka bu maçı çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Zor bir maç olacağı zaten belliydi. İyi bir kadrosu olan bir takım Karagümrük, bunun için ligdeki konumu da belli. Ama biz maç başlar başlamaz, sonuna kadar mükemmel mücadele ettik. İyi fırsatlar yakaladık. Bir tanesini değerlendirebildik. İkinci yarı Karagümrük tamamen atak oynadı. Bizde ona göre kontratağı düşündük ama maalesef son paslarımızı değerlendiremedik. Onları değerlendirebilseydik kolay bir galibiyet olabilirdi. Ama son on dakika çok zorlandık. Başta kalecimiz olmak üzere defansımızda mükemmel oynadı. İyi bir galibiyet aldık. Bu çok önemliydi. Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Şimdi önümüzde Göztepe karşılaşması var. Bütün her şeyimiz ile o maça hazırlanacağız. Ondan sonraki arayı da çok iyi bir şekilde değerlendirip. İnşallah güzel bir yerde de ligi bitireceğiz" diye konuştu.

Çalımbay, cezalı ve sakat oyuncular nedeni ile eksik bir kadro ile maça çıktıklarını, ancak buna rağmen oynanan futbolcuların iyi mücadele ederek galibiyete katkı sağladığını belirtti.

DHA