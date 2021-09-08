Rıza Çalımbay: Milli maç arasını iyi değerlendirdik

Çalımbay, deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Teknik adam, Avrupa kupası maçlarıyla birlikte sezona çok iyi başladıklarını söyledi.

Sezonu erken açmaları ve 2 günde bir maç oynamaları nedeniyle takımın yorulduğunu ve sakatlıkların meydana geldiğini söyleyen Çalımbay, "Kopenhag ile oynadığımız son maçta stopersiz oynadık. 2 tane bekimizi stoper oynatmak zorunda kaldık. Milli maç arasını da iyi değerlendirdik. Oyuncularımıza izin verdik. Sakat arkadaşlarımız döndü. Takım olarak hazır duruma geldik" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin formda bir takım olduğunu söyleyen Çalımbay, "Bizim tek düşüncemiz oradan puan ya da puanlar almak. Başka düşüncemiz yok. Ben takımıma inanıyor ve güveniyorum. Tüm takım eksiksiz şekilde bir araya geldiğimiz zaman iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Kolay bir maç olmayacak onun da farkındayız. İyi oynamanız gerekiyor. Defanstan ziyade golü düşünmemiz gerekiyor. Ne gerekiyorsa onları yapacağız. Bundan önce nasıl oynuyorsak ligde ve Avrupa kupalarında bu maçta da aynı şekilde oynayacağız" diye konuştu.

SİVAS, (DHA)