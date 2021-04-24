Rıza Çalımbay: Ligi de en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz

Süper Lig'in 37. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Demir Grup Sivasspor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Yenilmezlik serisi 14 maça çıkan Yiğidolar, 52 puanla 7. sırada yer aldı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, beraberliğin her iki takıma da yaramadığını belirtti. İki takımında sahada iyi mücadele ettiğini ve güzel bir maç olduğunu ifade eden Çalımbay, “İlk yarı bizim net pozisyonlarımız vardı. Denizli'nin de pozisyonları vardı. Biz tabii ki kazanmak istiyorduk. Çünkü önümüzde bir beşinci olma şansımız var. Hala da var. Kalan 5 maçı inşallah iyi bir şekilde bitirip hedefimize ulaşmaya çalışacağız” dedi.

“Ligi de en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz”

Önlerinde 5 maçlık önemli bir periyot bulunduğunu dile getiren Çalımbay, “Denizlispor'un mutlaka yenmesi gereken bir maçtı. Puan durumuna baktığınız zaman mutlaka yenmesi lazımdı. Bizde onu biliyorduk. Ona göre tedbirlerimizi aldık ve kontra ataklar yaptık. Maalesef son pasları değerlendiremedik. Tabii yapacak bir şey yok artık. Hangi takım olursa olsun puan durumu ne olursa olsun kolay bir maç yok. Bugün de onu gösterdi Denizli takımı. Deplasmandan alınan puan puandır ne olursa olsun. Önemli olan şimdi kalan 5 tane maçı çok iyi bir şekilde tamamlayıp, ligi de en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.