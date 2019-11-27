Rıza Çalımbay: 'Liderliği korumalıyız'

Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek olan Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına hız kesmeden sürdürüyor.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı. İdmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmadı.

“Kasımpaşa bildiğim ve benim kurduğum bir takım”

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan ve rakipleri Kasımpaşa'yı çok iyi tanıdıklarını belirten Rıza Çalımbay, “Bizim kalan 5 tane maçımız var. Bu 5 maçı da final havasında görüyoruz ve 5 maçı da kazanmak için elimizden ne geliyorsa hepsini yapacağız. Son oynadığımız maç gerçekten çok iyiydi. Maçın başından sonuna kadar hiç oyundan kopmadık. Gol yememize rağmen oyun disiplinimizi hiçbir zaman bozmadık. İkindi yarıya daha iyi tempolu başladık. Güzel bir galibiyet aldık. Şimdi Kasımpaşa takımı baktığınız zaman yüzde 50’sini benim kurduğum, bildiğim bir takım. Onun için nasıl ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Kolay bir maç olmayacak. Özellikle deplasmanda iyi oynayan bir takım. Bizim en büyük desteğimiz, en büyük güvencemiz taraftar. Bu maçta mutlaka bizim yanımızda olmaları gerekiyor. Oyuncu arkadaşlarımızla da konuştuk kolay bir maç olmayacağını ve Kayseri maçında oynadığımız oyunun çok üstüne çıkmamız gerektiğini söyledik” dedi.

“Bütün takımımı tebrik ediyorum”

Takımının performansından memnun olduğunu dile getiren Çalımbay, “Artık Kayseri maçını unuttuk. Bizim için şu andaki en büyük maç Kasımpaşa maçı. Mutlaka bu maçı da iyi bir şekilde bitirip, geçmemiz gerekiyor. Başka bir düşüncemiz yok. Şu anda biz ne transfer konuşuyoruz, ne de başka bir şey konuşuyoruz. Ben bütün takımımı tebrik ediyorum. Sezon başından beri mükemmel bir grafik çizip, çalıştılar. Maçlarda ve antrenmanlarda ne var ne yok hepsini verdiler. Çok güzel şeyler yaptılar. Onun için bunu ilk yarının sonuna kadar devam ettirmemiz gerekiyor. Dediğim gibi ilk final maçımız Kasımpaşa maçı” ifadesini kullandı.

“Şımarma gibi bir şey mümkün değil”

Çalımbay son olarak, ligde liderliği korumaları gerektiğini ifade ederek, “Lider olabilirsin ama önemli olan onu orada tutmak gerekiyor. Onu devam ettirmek için de mutlaka bizim bu oynadığımız oyununun üzerine çıkmamız gerekiyor. Herkes kapasitesinin üzerine çıkması gerekiyor. Onun için ben arkadaşlarımdan çok memnunum. Tabii ki altımıza baktığımız zaman çok iyi takımlar var. Geniş kadrosu olan takımlar var. Biz hepsinin ve her şeyin farkındayız. Bizim havaya girecek gibi bir düşüncemiz yada lüksümüz yok. Biz gerçekleri biliyoruz. Onun için ben arkadaşlarıma güveniyorum. Biz artık amatör ruhla mücadele etmemiz gerekiyor. Hiçbir zaman oyundan kopmamamız gerekiyor. Öyle şımarma gibi, havaya girme gibi bir şeyin olması bizde mümkün değil. Biz bulunduğumuz konumu korumamız gerekiyor ve ilk yarıya kadar da çok çok iyi puanlar almamız gerekiyor. Hepsinin farkındayız. Daha çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz” şeklinde konuştu.

İHA