Rıza Çalımbay: Lider olarak bitirmek başarıdır

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay temkinli. Deneyimli teknik adam, Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturmalarının başarı olduğunu ancak bunu devam ettirmelerinin daha önemli olduğunun altını çizerek, “Ligin daha ortaları bile olmadı. Her şeyden önce çok iyi bir arkadaşlık ortamı, çok istikrarlı bir yönetim ve çok iyi bir çalışma ortamımız var. Havaya girecek lüksümüz yok. Oyunumuzun çok üstüne çıkmamız ve daha fazla çalışmamız gerek ki bu yerimizi koruyalım. Lider olunca hemen şampiyonluk havasına girmek doğru değil. Şampiyonluğa gitmek öyle kolay değil. Lider olmak değil, bitirmek başarı. Biz de bunu sürdürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.