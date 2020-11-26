Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, 3-2 kazanılan Karabağ maçın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a çarpıcı ifadeler kullandı. Rıza Çalımbay, takımıyla gurur duyduğunu ifade ederken önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçta sadece 4 yedeği bulunan Rıza Çalımbay, "Takımımla gurur duyuyorum. Kalecilerimize bile forma yaptırdık, oyuna alabilme ihtimalimize karşı. Çok eksiktik. Bu maçı hem Türkiye için hem de kendimiz için kazanmamız gerekiyordu. Oynayacağımız Villarreal maçı ve Maccabi Tel Aviv maçı çok önem kazandı. Bu kadar sakata ve yokluğa rağmen mükemmel şekilde mücadele ettiler."

"Ali Şaşal'a da forma yaptırmıştık, Samassa'ya da. Alabilirdik ikisini de oyuna. Cofie'yi oyuna alınca, yedeğimiz kalmamıştı. Gereklilik dahilinde değerlendirebilirdik."

"Bu sene lig de çok zor. 21 takımlı olması, bu sene için çok ağır. Başka sezon olsa 25 olsun, 30 olsun... Bu sene durum farklı. Mayıs'ta lig bitmek zorunda ve TFF de sıkıştıracak da sıkıştıracak. Lig bitiyor, Türkiye Kupası başlıyor" ifadelerini kullandı

MAÇ SONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BASIN TOPLANTISI AÇIKLAMALARI

Rıza Çalımbay, "2 kez yenik duruma düştük ama maçı hiç bırakmadık. Çok eksiğimiz vardı. Kalecilerimize bile forma yaptırdık belki onlardan faydalanmak zorunda kalırız diye. Karabağ bugün ilk maça göre daha iyiydi. Çok iyi mücadele ettiler, çok iyi oynadılar. Güzel ve dostça bir maç oldu. Zaman zaman da sert geçti. Bizim bu maçı kazanmamız gerekiyordu yolumuza devam edebilmek için. İnşallah kalan maçlarımıza diğer arkadaşlarımız yetişirse alternatifli bir kadromuz olacak ve maçları istediğimiz skorlarla grubu tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.