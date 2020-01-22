Rıza Çalımbay: Her maçımız final

Lider Sivasspor’un hocası Rıza Çalımbay, şampiyonluğu konuşmanın erken olduğunu söyledi. Her geçen hafta sorumluluğun arttığını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Liderlik çok güzel bir şey” dedi ve ekledi: “Çok değerli takımları, çok değerli kadroları geride bırakmak gurur verici. Ancak bu durum ciddi bir sorumluluk getiriyor. Herkes her geçen hafta bize daha fazla saygı duyuyor. 1-2 oyuncu takviyesi düşünüyoruz. Bir tanesi stoper mevkisine, diğeri orta sahaya. Eksiklerimizin farkındayız. Eğer ki kadro derinliği yaratabilirsek işler bizim için çok daha güzel olacak.”

‘Daha sağlam duruyoruz’

“Aramızda şampiyonluğu değil hafta hafta neler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Çok karakterli bir oyuncu topluluğuna sahibiz. Ligin ilk yarısında bize liderliği getiren oyunun üzerine çıkmamız gerekiyor. Sivas şehrinin bu işe inanması lazım diye söylemiştim. İnandılar, güvendiler. Şimdi hep birlikte daha sağlam duruyoruz. Onların bu desteğini sürdürmesi, olmazsa olmazımız. Her maçı bir derbi gibi oynamamız lazım. Sezon sonu için konuşmak çok erken. Ama biz, dediğim gibi her maçı bir final gibi, son maçımız gibi oynayacağız.”

Serhat Demirtaş

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