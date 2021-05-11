Rıza Çalımbay: Güzel bir lig maçı oldu

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'yi deplasmanda yendikleri 2-1'lik maçın ardından basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam Fenerbahçe maçından önce bir çok konuşmanın olduğunu ifade ederek, “Herkes kendine göre bir şeyler söyledi. Bizim söylediğimiz şey Fenerbahçe’nin tabii ki şampiyonluk hedefi var bizimde 5’incilik hedefimiz var. Buraya puan ve puanlar için geldik. Hedefimiz galibiyetti. Bir deplasman takımı Fenerbahçe’ye karşı nasıl oynarsa aynı şekilde oynadık. Fenerbahçe’nin çok iyi bir takım olduğunu biliyorduk ve tedbirleri aldık. Oyunu çirkinleştirecek bir şey yapmadık. Galibiyeti düşünecek şekilde oynadık. Çok güzel pozisyonlar yakaladık. Fenerbahçe de güzel pozisyonlar yakaladı, ikinci yarı riski göze aldılar. Güzel bir lig maçı oldu. Bizim için çok önemliydi. Hatayspor bizden öndeydi onları yakaladık kalan tek şeyimiz son maçı kazanıp ligi 5’inci bitirmek istiyoruz. Takımımla gurur duyuyorum” diye konuştu.

'Çok büyük özveride bulundular'

Sivasspor’un Türkiye’de çoğu takımın yapamadığı şeyi yaptığının altını çizen Rıza Çalımbay, “18 maçtır yenilmiyorlar. Hepsinde yorgunluk üst düzeyde. En çok maç onayan takımlardan bir tanesiyiz. Gerçekten çok büyük özveride bulundular. Herkes kapasitenin üstüne çıktı. Zor durumlarla buralara geldik. Mutluyuz. Önemli olan son maçı kazanıp sonra yolumuza bakacağız” ifadelerini kullandı.