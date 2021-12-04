Rıza Çalımbay: Güzel bir galibiyet aldık

Süper Lig ’in 15. haftasında DG Sivasspor , deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor ’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konulan Çalımbay, geçen hafta 4-0'lık Hatayspor galibiyetinin daha anlam kazanması için Alanyaspor maçının kendi açılarından önemli olduğunu kaydetti.

Karşılaşmada baştan sona iyi oynadıklarını dile getiren Çalımbay, “İyi pozisyonlar yakaladık. Güzel bir galibiyet aldık. Takım iyi oynayarak, iyi mücadele ederek kazandığı için mutluyum. Genç arkadaşımız Atakan'ın golüyle maçı kazanmamız da ayrı bir mutluluk. Önümüzdeki 4 maça daha iyi hazırlanıp, ilk yarıyı iyi şekilde bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

İHA