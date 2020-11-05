Rıza Çalımbay: Gruptan çıkmak istiyoruz

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Karabağ galibiyetini ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Rıza Çalımbay, üstün oynadıklarını ve alınan net galibiyet ile moral kazandıklarını söylerken, hem Maccabi hem de Karabağ'ı deplasmanda yenip gruptan çıkmak istediklerini söyledi.

Rıza Çalımbay, "Oyun olarak üstünlük bizim elimizdeydi. İlk yarıda çok gol açırdık, son paslarda dikkat etseydik farklı oldu. Biz grupta tüm maçlarda gol attık. Takımın üzerinde biraz yorgunluk vardı, sonlara doğru belli oldu. Yorucu bir fikstür var. Buna rağmen çok iyi mücadele ettik. Aldığımız net galibiyet bizim için çok iyi moral oldu"

"Bugün stopersiz oynadık. Robin Yalçın'ın yeri orası değil ama oynatmak zorunda kaldık. Max Gradel, Ninga ve Erdoğan da sakatlıktan çıktı, onları kazanmamız lazımdı ve o nedenle oynattık. Galatasaray maçında sonra verilecek ara bize için çok iyi gelecek"

"Villarreal maçında kötü goller yedik, Maccabi maçında bir penaltı ve kırmızı kart bizi mahvetti. Deplasmanda çok iyiyiz. Deplasmanda herkesi yenebiliriz. Gruptan çıkmak istiyoruz, biz Maccabi'yi İsrail'de yenebiliriz, Karabağ deplasmanında da kazanabiliriz. Villarreal maçı da belli olmaz."