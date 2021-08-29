Rıza Çalımbay: Fenerbahçe maçıyla tekrar başlayacağız

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

' Fenerbahçe maçıyla tekrar başlayacağız'

Rıza Çalımbay, sezona başladıktan bu yana 9'uncu resmi maçlarını oynadıklarını belirterek, "2 günde bir maç oynuyorduk. 2 gün önce Kopenhag'da maç yaptık, geldik. Takımda yorgunluk vardı. 65'e kadar iyiydik. 2-1 öne geçtik. Kayode'nin atılması, bizi mecburi değişikliklere itti. 65'den sonra yorgunluk başladı. Onun için de ne olursa olsun oyuncularımız iyi mücadele ettiler. Kendi sahamızda 1 puan aldığımız için üzgünüz ama başlangıç için de 1 puan 1 puandır. Ligin atmosferine girmek zordu. Yorgun arkadaşlarımız vardı. Milli maç arası bizim için tam zamanında geldi. Sakat arkadaşlarımız da gelecek. Bu arada en çok ihtiyacımız olan şey, dinlenme imkanı bulacağız. 4 gün izin verdik, arkadaşlar dinlenip geldikten sonra artık haftada 1 maç oynayacağız. Fenerbahçe maçıyla tekrar başlayacağız. Ne olursa olsun bunca yorgunluğa rağmen takımın mücadelesinden memnunum" dedi.

' Transfer yapabiliriz'

Şu anda planladıkları bir transfer olmadığını belirten Çalımbay, "Transfer yapabiliriz ama bizim takım sakatsız bir araya gelirse hiçbir sıkıntımız yok. Oyuncu arkadaşlarımızın kendi kapasitelerinin üzerine çıkması gerekiyor. Erdoğan, Pedro, Caner, Aaron gibi oyuncularımız geldiğinde bir sıkıntı kalmıyor. Yönetimle konuşacağız ama olursa bakacağız. Şu anda net bir transfer çalışmamız yok. Diğer takımlar gibi hemen eksik bölgeye transfer imkanımız yok" diye konuştu.