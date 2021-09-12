Rıza Çalımbay: Fenerbahçe eski Fenerbahçe değil!

Süper Lig 'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Sivasspor 'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Rıza hoca, "Çok zor bir durumdan çıktık. Yoğun bir tempodan çıktık. Milli ara bizim için çok iyi oldu. O yüzden mutluyuz. Bugün oynayacağımı Fenerbahçe'nin geçen seneki Fenerbahçe'yle alakası yok. Yeni oyuncular aldılar, yeni kadro kurdular. Ama yine de buradan puan veya puanlarla ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.