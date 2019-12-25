Rıza Çalımbay, FANATİK’e konuştu: Biz artık o işleri aştık

Lider Sivasspor’un hocası Rıza Çalımbay, FANATİK’e konuştu: 4 değil 14 puan da önde olsak 4 Büyükler konuşulacak. Biz o işleri aştık, daha iyi ne yaparız, ona bakıyoruz...

‘Daha iyisi olabilirdi’

■ 16 haftaya bakınca ne görüyorsunuz? Devleri geride bırakan bir Sivasspor mu, daha iyisini yapacak bir Sivasspor mu?

“Biz daha iyisini yapabilirdik. Kadromuzdan dolayı da kaynaklandı biraz daha iyisinin olmaması. Son maça 2-3 oyuncuyla eksik çıktık mesela. Fernando son dakika oynayamadı. Yoksa daha iyi bitirebilirdik Gençlerbirliği maçını. Sezon başından beri kısıtlı kadroyla başladık ama faydalı oyuncular aldık. 15-16 maçta hiç değişmeden oynayan oyuncularım oldu. Hepsini kutluyorum. Şu an benim takımım çok başarılı... Hiç kimseye kapanmadık, gol atmadığımız maç yok, ligin en çok gol atan takımıyız. Defans oynamıyoruz. 12 ve 13. maçlardan sonra herkes daha tedbirli oldular doğal olarak bize karşı. Benim takımımda kimse disiplinden kopmuyor en sevindiğim nokta bu.”

‘Uçuk paralar almıyoruz’

■ Çok dar kadroyla oynuyorsunuz rakiplere oranla. Nasıl aştınız bu handikapı?

“Arkadaşlık üst düzeyde. Bu aslında sezon başından beri var. Sahaya da yansıyor. Herkes üzerine düşeni yapıyor. Herkes birbirinin eksiğini kapatmak için uğraşıyor. Belki uçuk paralar almıyoruz ama yönetim de çok hassas bu konuda ve para sorunu yaşatmıyor kimseye. Bunlar bugün önemli noktalar.”

‘Tribünler dolarsa...’

■ Sivaslılar’a büyük iş düştüğünü söylemiştiniz daha önce. Şehir aldı mı mesajı sizce?

“Çok memnunum taraftardan. Mesajı almışlar. Ankara’daki maçta bile kendilerine ayrılan yeri doldurdular, Gençlerbirliği de bize jest yaptı biraz daha yer açtı. İçeride oynayacağımız her maçta Fenerbahçe maçındaki atmosferi bekliyorum. Tribünde nasıl yer yoktuysa böyle devam edersek, kenetlenirsek elimiz güçlenir.”

‘3-4 oyuncu şart‘

■ Ne eksiği var takımın, nasıl takviye planlıyorsunuz?

“En az 3-4 oyuncu almamız lazım. Son zamanlarda gösterdi kendini gösterdi bu durum. Çok çok üst düzey oyuncu alma şansımız yok tabi ama 2 kulvarda da gitmek istiyoruz. Bu nedenle sadece oynayanlar değil, kulübede olanlar da güçlü olmak zorunda.”

‘Sonuna kadar gideceğiz’

■ Lidersiniz ama hesaplar başka takımlar üzerinden yapılıyor. Saygısızlık mı yoksa böyle gizli şampiyonluk adaylığı iyi bir durum mu?

“Ben o konularla pek ilgilenmiyorum. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor yazılacak, onlar konuşulacak elbette televizyonda basında. Ama biraz daha hak edene de hakkını vermek lazım o ayrı. Misal, bize de ciddi hatalar yapılıyor ama konuşulma süresi belli. Alıştık artık, yıllardır işin içindeyiz. Şu an 4 değil 14 puan önde olsak yine 4 büyükler konuşulur, doğal. Biz maç maç gidiyoruz, şampiyon olacağız demiyoruz ama elimizden geleni sonuna kadar yapacağız.”

‘En iyi takım Başakşehir’

■ En zorlandığınız maç hangisi oldu ya da kaç puan kaybettiniz sizce?

“Her maç zorlandık. Her maçın bir hikayesi var. Ama bu sezon öyle bir sezon ki sadece bize değil herkese zor. Mücadele etmezsen kazanman mümkün değil. Elbette rakiplerin bütçesi daha fazla, imkanı büyük ama biz yokuz demeyeceğiz, azla yetinmeceğiz. Bakarsanız bana sorsanız ligin en iyi kadrosu 4 büyüklerin dışında, Başakşehir’de. Bizim istediğimizi başkaları alabilir, fakat zorlayacağız.”

‘Lig 2. yarı başlayacak’

■ Devlerin durumunu nasıl görüyorsunuz, ikisini çalıştırmış bir teknik adam olarak?

“Bence geçen sezona göre daha iyiler. Fenerbahçe yukarı oynayınca rakipler de asılıyor. Ancak Avrupa oynamak, geç kadro kurmak hepsi handikap. Ben ligin 2. yarı başlayacağına inanıyorum. Çünkü artık telafisi olmayan maçlar oynanacak, herkes son hamlesini yapacak.”

‘Türk hocalarla yarışmak keyifli’

■ Yarışta sadece Türk teknik adamların olmasını nasıl yorumluyorsunuz?

“Normal ve güzel. Çünkü bizler artık eskisi gibi değiliz. Çalışıyoruz, kendimizi yeniliyoruz, hep bir şeyler katıyoruz. Sakın yanlış anlaşılmasın yabancı antrenöre karşı değilim. Ancak böyle bir yarışta olmak daha keyif verici oluyor.”

Serhat Demirtaş / FANATİK ÖZEL