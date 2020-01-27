Rıza Çalımbay: Eksiklerimizi çok aradık

Rıza Çalımbay'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Her zaman istediğiniz oyunu oynayamayabiliyorsunuz. Maçın ilk yarısı biz Rizespor'un kapanacağını biliyorduk, antrenmanlarda da ona göre çalışmıştık. Rize ilk yarıda bizi çok iyi kontrol etti. Buna rağmen biz de pozisyon bulduk. İkinci yarı bambaşka bir 45 dakika oldu. Golü yemeyi hiç beklemiyorduk. Hatta o an korner oldu sandık. Riske girdik, pozisyon bulduk. Sonradan giren arkadaşlarımız oyuna katkı verdiler ama biz eksiklerimizi çok aradık.

Özellikle ikinci yarı kazanmak için her şeyi yaptık. Golü daha erken bulabilseydik maçın şekli gidişatı değişirdi. Çok zor maçlar bekliyor bizler. Sıkıntılar da yaşayacağız ama kendi sahamızda oynadığımızda savunma yapan rakiplere göre oynamalıyız. Yine de son yarım saat çok iyi oynadık. Oyuncularımı da tebrik ediyorum.

Lider olmamız bizim işimizi daha da zorlaştırıyor. Yasin Öztekin tam anlamıyla hazır değil ama eksiklerden ötürü oynatmak durumunda kaldık. Yatabare kanat değil, ama orada oynadı. Gençlerbirliği maçında da çok eksiktik ve yine 90+3'te golü bulmuştuk. Aynı maç oldu adeta...