Rıza Çalımbay: Devleri geride bırakmak güzel

Sivasspor, Ankaragücü’nü mağlup ederek haftayı hem kârlı kapattı hem milli araya moralli girdi hem de devleri geride bırakıp 2. sıraya kuruldu. Yiğidolar’ın başarısında büyük pay sahibi olan teknik direktör Rıza Çalımbay, ekibinin son durumu ve bundan sonraya dair beklentilerini FANATİK’e anlattı. Milli ara dönüşünde Galatasaray ile kozlarını paylaşacak olan Kırmızı-Beyazlılar’ın hocası, özetle şu ifadeleri kullandı:

‘Daha tam kapasitede değiliz’

“Daha önceki sohbetlerimizde de söyledim; biz yeni bir takımız. Halen eksiklerimiz ve sıkıntılarımız var. Takımın birbirine olan uyumu her geçen gün artıyor. Saha dışındaki bu uyumumuz haliyle sonuçlara da yansıyor. Daha tam kapasitede değiliz. Hatta insanların dışarıdan ‘en iyisi’ dediği oyuncularımızın bile potansiyeline ulaştığını söyleyemem. Milli ara bu nedenle iyi gelecektir bize. Ardından yine aynı paralelde devam etmeye çalışacağız ve devre arasında yapacağımız birkaç takviye ile daha da iyi işler çıkartabiliriz.”

‘Önemli olan istikrar’

“Evet, ligde ikinci sırada olmak ve milli araya böyle girmek önemli. Birçok önemli rakibimizi geride bırakmış durumdayız. Gurur verici ama bunu sürdürmezsek bir anlamı olmaz. Bir istikrar yakalamalıyız ki bu zamana kadar topladığımız puanların bir kıymeti olsun. Yönetimimiz ve biz bunun için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.”

‘Formayı hak edene veririm’

“Yeni bir takım olmanın dezavantajları var ama kadro rekabetimizden de memnunum. Herkes katkı yapmak için çok iyi niyetli çalışıyor. Bize düşen de formayı adaletli bir şekilde dağıtmak. Örneğin geçen dönemlerde Erdoğan ve Mert Hakan yeteri kadar şans bulamamış oyuncular. Ancak şu an takımın en iyileri arasındalar. Onlar için en iyi transferlerimiz diyebilirim.”

‘Büyük maçlarla sınırlı kalmasın’

“Yine daha önceki mesajlarımda taraftar desteği için hep bir parantez açtım... Çünkü onların vereceği desteğin büyük maçlarla sınırlı kalmamasını istiyorum. Bunu başardığımız anda her şey bambaşka oluyor. Bana sorarsanız taraftar 12. değil, 1. adamdır. Onlar inanırsa, bize beklediğimiz desteği verirse sahadaki futbolcuların inancı da bir kat daha artar. Umarım bu birliktelik de artarak sezon sonuna kadar devam eder.”

Serhat Demirtaş / FANATİK ÖZEL