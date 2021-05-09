Rıza Çalımbay: Daha iyi olabilirdik

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 0-0 biten Medipol Başakşenir maçı sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Çalımbay, ligde yakaladıkları 5'inciliği bırakmama isteği ile maça başladıklarını belirterek, "En büyük düşüncemiz oydu. Çünkü arkamızdaki takımlarla aramızda fazla bir puan farkı yoktu. O yüzden de mutlaka bu maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Kolay maç değildi. Karşımızdaki takım ne de olsa düşmeye yakın pozisyonu vardı. Bu oyunla kapalı bir oyun oynayıp ve disiplinli oynayacaklarını farkındaydık. Gerçekten de öyle oldu. Pozisyon bulmak için çok zorlandık. ama yine de bulmaya çalıştık. Bir kaç tane de pozisyonumuz oldu, onları da değerlendiremedik. Ama daha iyi oynayabilirdik. Daha tempolu oynayabilirdik. Daha güzel pozisyonlar yakalayabilirdik ama geçen maçlarımız gibi fazla pozisyon üretemedik. Yine de hem ilk yarı olsun hem ikinci yarı olsun galibiyet için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık. Olmadı, yapacak bir şey yok. Şimdi kalan 2 tane maçımız var. Hem Fenerbahçe hem Kasımpaşa maçları. Bunları da en iyi şekilde bitirmek için uğraşacağınız" dedi.

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)