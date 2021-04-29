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Rıza Çalımbay: Çok iyi mücadele ettik

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, 1-0 kazandıkları Yeni Malatyaspor mücadelesini değerlendirdi. Güzel ve zor bir maç olduğunu belirten Çalımbay, "Bizim de kazanmamız gerekiyordu. Çok iyi mücadele ettik. Hiçbir zaman iki takım da oyundan kopmadı ve mükemmel bir maç oldu. İyi bir galibiyet aldık. Kalan 4 maçımızı da çok iyi şekilde bitirmek istiyoruz." dedi.

29 Nisan 2021, Perşembe 18:29 Son Güncelleme:
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Rıza Çalımbay: Çok iyi mücadele ettik

Rıza Çalımbay'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Bizim de kazanmamız gerekiyordu. Çok iyi mücadele ettik. Hiçbir zaman iki takım da oyundan kopmadı ve mükemmel bir maç oldu. İyi bir galibiyet aldık. Kalan 4 maçımızı da çok iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Beni en çok memnun eden şeylerden bir tanesi kenardan gelen arkadaşlarımızın çok büyük etkilerinin olması ki yine bugün de aynı şekilde oldu. Bizim için Gaziantep karşılaşması, final maçı gibi. İnşallah iyi bir şekilde bitireceğiz. Eğer Avrupa kupalarından, pandemiden etkilenmeseydik bir 10 puanımız daha olabilirdi. Yaptığımız seriyi, geçen sene de yapmıştık. Deplasmanda da kendi sahamızda da galibiyete yönelik bir oyun oynuyoruz.

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