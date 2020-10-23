Rıza Çalımbay: Bunun rövanşı da var

Demir Grup Sivaspsor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Villarreal maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, "Villarreal deplasmanında 3 gol atmak kolay değil. Biz elimizden geleni yaptık ama yediğimiz goller bize yakışmadı. Hiçbir zaman oyundan kopmadık ve bütün mücadelemizi gösterdik. Bunun rövanşı var. Dört gözle rövanşı bekliyoruz" ifadelerini kullandı

Çalımbay, "Türkiye için, ülke puanı için oynadık ama olmadı. Eksiklerimiz de çoktu. Ancak daha 5 maçımız var. Ben inanıyorum ki bir şeyleri başaracağız" şeklinde sözlerine devam etti

Çalımbay basın toplantısında ise, ""Çok güzel bir maç oldu. Seyredenler mutlaka zevk almıştır. Defansif açıdan şanssız bir gün yaşadık. Ama 2-0’a rağmen oyundan hiç kopmadık. 3-3 de yaptık. Ancak son 2 golde büyük bir şanssızlık yaşadık." değerlendirmesinde bulundu. Rıza Çalımbay son olarak, "Rövanşta bambaşka olacağız. Burada herkes çok büyük gayret gösterdi. Gol atmak için oynadık ve oyunu çirkinleştirecek defansif bir oyun düşünmedik" ifadelerini kullandı



