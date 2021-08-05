Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Konferans Ligi eleme aşamasında Dinamo Batumi ilk oynanacak ilk maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

"Eksiğimiz çok. Ben bu kadar beklemiyordum ama maalesef... Onların yerine oynayacakların da çok iyi oynayacaklarını düşünüyorum. Çok iyi konsantre olduk. İyi bir takımla olmayacağız. Onların bir avantajı 21. maçlarını oynuyorlar lig maçı olarak bir de Avrupa kupası maçları var. Maç tempoları bizden daha iyi olabilir ama biz de son iki maçta gerçekten iyi oynayıp hem içeride hem dışarıda kazandık"

'Bunun neticesi Sivas'ta biter'

"Kolay maç olmayacak ama kendimize avantaj sağlamamız gerekiyor. Bunun neticesi Sivas'ta biter ama bizim burada her türlü iyi bir sonuç almamız gerekiyor. Tehlikeli oyuncuları var. Bizim için tek sıkıntı eksik arkadaşlarımız. Onun dışında bir problemimiz yok"