Rıza Çalımbay: Bizim 5. sıra iddiamız var, başka bir şey düşünemeyiz...

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe ile yapacakları maç önemli açıklamalar yaptı. Radyospor'da Özgür Sancar"ın canlı yayın konuğu olan Çalımbay, "Beşiktaşlı kimliğimden ötürü, söylediklerimi farklı yerlere çekiyorlar" ifadelerini kullandı

"Buradan puan veya puanlarla ayrılmak istiyoruz..."

Fenerbahçe maçı öncesi 6 oyuncusundan yoksun İstanbul'a varan Sivasspor, Kadıköy'e farklı bir kadro planlamasıyla ayak basacak. Takım içerisindeki eksikleri değerlendiren Rıza Çalımbay, "Alternatif kadroyla gelmek var, bir de böyle eksiklerle gelmek var. Geniş bir kadromuz olmadığı için etkiliyor tabii. Fakat biz buraya takım oyunuyla geldik. Oynayan, oynamayan fark etmiyor. Onun yerine oynayan arkadaşlarımızın ben çok daha iyi oynayacağına inanıyorum. Lige göre baktığınızda ligin gidişatı için çok önemli bir maç. Bize yakışanı gösterip, mücadelemizi verip buradan puan veya puanlarla ayrılmak istiyoruz." dedi.

"Rıza Çalımbay'ın bir karakteri, kişiliği vardır..."

Son günlerde kendisi ve takımı aleyhinde çıkan eleştirileri yanıtlayan Çalımbay, "Onlar yanlış anlamışlar. Ben öyle bir şey hayatta söylemem. Ben dedim ki “Bizim oradan puan veya puanlarla dönmemiz gerekiyor. Bizim beşincilik şansımız var. Onlar olaya farklı bakıyorlar ben farklı bakıyorum. Ben Sivasspor’u düşünüyorum. İki tane maçımız var ve Hatayspor bizden 1 puan önde. Ben onu ifade etmeye çalışıyorum. Ben yani bu insanların böyle çarpık konuşmaları, çok kötü bir şey. Benim Beşiktaşlı kimliğimden ötürü farklı yerlere çekiyorlar ama Rıza Çalımbay’ın bir karakteri, kişiliği vardır. Ondan hayatta ödün vermez. Biz işimize bakıyoruz. Başka bir düşüncemiz yok. Maç seçmiyoruz. Bu iki maçı iyi bir şekilde bitirdiğimizde belki 5. olacağız. Başka bir şey düşünemeyiz ki yani. Fenerbahçe için önemli bir maç. Biz de bunun farkındayız. Ama bizim de bir hedefimiz var onların da hedefi var. Biz Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Tek sıkıntımız eksiklerimiz. Başka bir şey demedim yani." şeklinde konuştu.

"14. sıradayken herkes farklı düşünüyordu..."

Sezona kötü başlayıp sonlara doğru bir önceki yılı aratmayan gidişatı yorumlayan Rıza Çalımbay, "Biz çok sıkıntılı günler yaşadık. Avrupa’ya giden Anadolu takımları ya küme düşüyor ya da küme düşmekten zor kurtuluyor. Şimdi baktığınız zaman Başakşehir takımı kadro olarak ve bütçe olarak bizden çok daha büyük bir takım ve onlar bile sıkıntı yaşadı. Dolayısıyla kolay değil, belirli bir yerde çıkış yapıp sonrasında beşinciliğe kadar yükselmek. Biz 14. sıradayken herkesin farklı düşünceleri vardı. Ama geçen sezon nasıl bir istikrar yakaladıysak aynı şekilde yine iyi yerlere geldik. Oyuncularıma kızamıyorum bile."

'Penaltımızı vermedi'

"Başakşehir maçında istediğimiz olmadı. Benim tek üzüldüğüm hakem arkadaşımızın net penaltıyı vermemesi. Onun için oyuncularıma kızamam yani. Çünkü çok önemli bir seri yaptılar. Kalan 2 maçımız var. İyi bir şekilde bitirmeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.