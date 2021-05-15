Rıza Çalımbay: Bize yakışır bir şekilde ligi tamamladık

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 2-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Kenetlendiklerini ve kendilerine yakışır bir şekilde ligi bitirdiklerini vurgulayan Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

'Oyun disiplinimiz, her şeyimiz gayet iyiydi'

"Geçen hafta kazandığımız maçtan sonra 5'incilik şansımız devam ediyordu ama aramızda 1 puan farkı vardı. Onun için de bunu mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Karşımızdaki takımın hiçbir sıkıntısı yok, rahat bir takım. Onun için de zor bir maç olacağını bekliyorduk, öyle de oldu. Ama bu maçta ben oyuncu arkadaşlarıma da söyledim. Bu maç bizim son maçımız, ligin son maçı ama ilk maçımız gibi oynamamız gerekiyor dedim. Ve öyle de oydu. Oyun disiplinimiz, her şeyimiz gayet iyiydi. Çok iyi mücadele ettik, güzel pozisyonlar yakaladık. Bunun iki tanesini değerlendirdik. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz.''

'Mükemmel bir şekilde, bize yakışır bir şekilde ligi tamamladık'

''Bizim çok eksiğimiz de vardı, mevkisinde olmayan arkadaşlarımızı oynatmak zorunda kaldık. Onlar da çok başarılı oynadılar. Takım olarak da 19 maçtır çok iyi bir istikrar yakaladık, güzel maçlar kazandık, güzel puanlar kazandık. Ve o sıkıntılı durumu atlatıp çok iyi bir yerde ligi bitirdik. Hem çok maç oynadık, hem de pandemi olsun, sakatlık ve hastalıklar bizim için sıkıntılı bir süreçti. Tabii iyi gitmediğimiz anlarda çıkan sesler vardı, gereksiz konuşmalar vardı. Takımla ilgili olumsuz düşünceler vardı. Ama biz takım olarak hiçbir zaman pes etmedik ve daha çok çalıştık. Arkadaşlarımız, sakatlarımız iyileşti ve iyi bir seri yakalayıp, mükemmel bir şekilde, bize yakışır bir şekilde ligi tamamladık.''

'Taraftarımıza çok güzel hediye verdik'

''Artık önümüzdeki yıla bakacağız. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Taraftarımıza çok güzel hediye verdik. Taraftarlarımızı da tebrik ediyorum. Kendileri olmasa da destekleri her zaman vardı. Yönetimimiz oyuncularımızı mağdur etmedi. Herkese her türlü yardımcı oldular. Kenetlendik ve güzel bir şekilde de ligi bitirdik"

DHA