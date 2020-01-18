Rıza Çalımbay: Beşiktaş maçı çok zor olacak

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yarınki Beşiktaş maçı öncesinde dün Sivas’ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, “İkinci yarının ilk lig maçını oynayacağız. Nasıl ilk yarıda çok iyi bir grafik çizdiysek aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Hatta üstüne çıkmak istiyoruz. Beşiktaş maçı kolay bir maç değil. İki takım içinde çok çok önemli bir maç. Beşiktaş’la İstanbul’da oynamak çok zordur. Biz de iyi şeyler yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Üç ihtimalli bir maç oynayacağız. Tek düşüncemiz ilk yarıda oynadığımız oyunlara devam etmek” ifadelerini kullandı.