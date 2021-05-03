Rıza Çalımbay: Avrupa hedefi için önümüzdeki maçlar önemli

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, önemli bir galibiyet aldıklarını ve takımın son 3 maçının Avrupa yolunda çok önemli olduğunu kaydetti.

Çalımbay, galibiyet için sahaya çıktıklarını kaydederek, “İki takım için de Avrupa yolunda önemli bir maçtı. Biz buraya galibiyet için geldik. Her maçı kazanmak için mücadele ediyoruz. Bugün de ilk yarı gayet iyi oynadık. Skoru da yakaladık. İkinci yarı Gaziantep oyuncu ve taktik değişikliklerle baskı oluşturdu. Ama hem defans bölgesi hem de orta sahamız gerçekten mükemmel mücadele etti. İyi bir galibiyetle maçı bitirdik. Şimdi üç tane önemli maçımız kaldı. Kalan bu üç maçımızı da en iyi şekilde bitirip ligi iyi bir yerde tamamlamak istiyoruz. Geçmişte çok sıkıntı yaşadık. Bu sıkıntıları aştıktan sonra önemli bir seri yakaladık. Bütün amacımız kalan üç maçı da kazanarak seriyi sürdürmek. Bu maçları kazanıp Avrupa hedefine ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.