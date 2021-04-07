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Rıza Çalımbay: Amacımız, Antalya’dan puan ve puanlarla dönmekti

Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, 4-2 kazanılan Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

07 Nisan 2021, Çarşamba 22:12 Son Güncelleme:
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Rıza Çalımbay: Amacımız, Antalya’dan puan ve puanlarla dönmekti

Süper Lig’in 33. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor’u 4-2 yendi. Maçın ardından Demir Grup Sivasspor’un teknik direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay, Antalyaspor ile oynadıkları maçların çekişmeli geçtiğini belirtti. Buna göre tedbirlerini aldıklarını aktaran Çalımbay, "Amacımız, Antalya’dan puan ve puanlarla dönmekti. Bunun için de oyuna iyi başlamak ve iyi mücadele etmemiz gerekiyordu. Oyuncularımız bunların hepsini yaptılar. Çok güzel bir galibiyet aldık." dedi.

Oyuncularını kutlayan Çalımbay, yakaladıkları yenilmezliği sürdürüp, ligi iyi bir yerde bitirmek istediklerini sözlerine ekledi.

AA

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