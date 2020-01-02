Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 37 puanla lider olarak tamamlayan Sivasspor zaman zaman yaşadığı kadro darlığını aşmak için devre arasında transfer çalışmalarını hızlandırdı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, takımdan ayrılması çok konuşulan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile birlikte Alper Potuk hakkında da açıklama yaptı.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Rıza Çalımbay, "Sezona eksik bir kadroyla başladık. Sezon öncesinde eksik kadroyla çok iyi idmanlar yaptık ve kamp dönemini iyi geçirdik. Takımımızda güzel bir uyum oldu ve başarı geldi. Ara transfer döneminde 3 ya da 4 oyuncuyu kadromuza katacağız. Alper Potuk benim yakından tanıdığım bir futbolcu. Alper Potuk, Fenerbahçe'den ayrılırsa Alper de Sivasspor'u isterse bu transferin olmaması için hiçbir neden yok. Alper'i takımımda görmek isterim. Emre Kılınç ve Mert Hakan için ocak ayında gitmek zor olabilir. İki futbolcumuzda takımımızda devam edecekler." ifadelerini kullandı.