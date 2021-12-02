Rıza Çalımbay: Alanya maçı hayati derecede önemli

Sivasspor ’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu. İlk olarak ligde geçtiğimiz hafta sahasında Hatayspor’u 4-0 yendikleri maçı değerlendiren Çalımbay, maça çok iyi başladıklarını ve yine aynı şekilde çok iyi bitirdiklerini söyledi.

Hatayspor maçı öncesi galibiyete çok ihtiyaç duyduklarını söyleyen Çalımbay, “Çok istekli ve çok arzuluyduk. Bundan önceki maçlarımızda da çok söylenecek şey var. Başakşehir maçında hakemin o golü vermemesi bana göre çok yanlıştı. Hakem arkadaşı hiç anlayamadım. O maçlar, o puanlar bizim için çok önemliydi. Son dakikalarda yediğimiz gollerle puanlar kaybettik. Çok fazla beraberliğimiz var. O maçlardan birkaç tanesini hakem hatalarından dolayı verdik. Takımımızda herkes kapasitesinin üzerine çıktığı zaman güzel şeyler yapabiliyoruz. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Alanyaspor ile oynayacağımız maç zor bir mücadele olacak. İyi bir takım. Çok dikkatli olacağız. Oradan puan ya da puanlar almak için ne gerekiyorsa yapacağız. Çok güzel bir hava yakaladık. Zaten çok güzel bir arkadaşlığımız var, bunu sonuna kadar devam ettirmemiz gerekiyor” diye konuştu.





“Tek korktuğumuz şey sakatlıklar”

Hatayspor maçına gelene taraftara teşekkür eden Çalımbay, “Az ve öz taraftar geldi. Maçta destekleri muhteşemdi. Onların desteği ile de çok güzel şeyler yapıldı. Hatayspor da Karagümrük de ligin iyi takımlarından. İkisini de net şekilde yendik. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Manevi desteğe de çok ihtiyacımız var, özellikle kendi sahamızda oynayacağımız karşılaşmalarda. Kalan tüm maçlarımızı iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Herkes bunun bilincinde. Biz en iyisini yapmak için uğraşacağız. Tek korktuğumuz şey sakatlıklar, onun dışında ben takımıma güveniyorum. En iyisini yapacağız mutlaka” şeklinde konuştu.

“Tribünden izlemek zordu”

Hatayspor maçında cezası nedeniyle mücadeleyi tribünden izlediğini ve bu durumun bir teknik adam için zor olduğunu kaydeden Çalımbay, “Antrenmanda çalışmamız ve birbirimize kenetlenmemiz dört dörtlüktü. Takımımız da dört dörtlük oynadı. Bundan sonra önemli olan devamını getirmek” dedi.

“Yatabare ve Gradel çok yetenekli”

3 gol atan Mustapha Yatabare ile 3 asist yapan Max Gradel’in performansını da değerlendiren Çalımbay, “İkisi de kaliteli ve oyunun kaderini değiştirecek oyuncular, onu da yaptılar. Mustapha Yatabare'nin böyle bir çıkış yapması normal. Çok istekli ve arzulu bir arkadaşımız. Geldiği günden beri çok büyük faydaları oldu bize. Max Gradel'i zaten söylememe gerek yok. Milli takımının kaptanı. Çok yetenekli bir oyuncu. Biz tüm takım olarak bu sezonu da iyi şekilde bitireceğiz. Son 10 yılda 2 sene üst üste Avrupa'ya giden bir Anadolu takımı hatırlamıyorum. Biz bunu başardık. Bana göre son zamanların en başarılı Anadolu takımıyız. Güzel şeyleri yapanlar bu arkadaşlarımızdı. Yine bunu devam ettirmek için bütün gayreti gösteriyoruz. Alanyaspor maçı, bizim hayati derecede önemli. Bu maçı iyi bir şekilde bitirdiğimiz zaman Galatasaray maçına daha farklı şekilde çıkacağız” ifadelerini kullandı.

İHA