Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay önemli açıklamalar yaptı.

Radyospor'a konuşan Çalımbay, 'Bizim için önemli sorun transfer . Biraz geç kaldık; ama yapacağız. Morutan'ın menajeri ile ilgili sorun yaşandı. Menajerinin Galatasaray 'la sorunu vardı. Bizim Avrupa'da en az sekiz tane maçımız var. Kadromuzu sıkı tutamazsak, başarılı olamayız. Malmö play offta rakibimiz olursa, zor bir maç olur. Ben Beşiktaş 'tayken onları elemiştim. Diğer takım turu geçerse demek ki o da zorlu bir takım anlamına geliyor'' dedi.

Galatasaray'dan Emre Kılınç'ın yeniden Sivasspor'a dönmesi şeklinde bir gündem olmadığını belirten Çalımbay, 'Kerem Atakan Kesgin'in Beşiktaş'a transferiyle ilgili olarak ise ''Beşiktaş ve Atakan için iyi olabilir, böyle bir gelişme olursa. Net bir şey yok; sadece konuşuluyor. Şartlar oluşuyorsa ve oyuncu gitmek istiyorsa, onun için en iyisini temenni ederim'' şeklinde konuştu.