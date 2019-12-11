Rıza Çalımbay: 500. maçta hedef yine zafer!

Sivasspor’un başında elde ettiği başarılı sonuçlarla Süper Lig’e damga vuran, zirve ambargo koyan Rıza Çalımbay, hocalık kariyerindeki 500. lig maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak. Deneyimli teknik adam, kritik viraj öncesi FANATİK’in sorularını yanıtladı. Çalımbay, 500 maçlık serüvende kendisini en mutlu eden maçı 2005 yılında Beşiktaş’ın başındayken Fenerbahçe’ye karşı Kadıköy’de elde ettikleri 4-3’lük zafer olarak değerlendirirken en üzüldüğü karşılaşma için ise 2009’da Eskişehirspor’u çalıştırırken 2-1 yenildikleri müsabakayı işaret etti, “O maçta çok üzüldüm, çünkü 3 golü de biz attık. İkisi kendi kalemize, bir rakibe” dedi.

‘Emre’nin dönmesiyle...’

Fenerbahçe’nin çok iyi oyuncuları olduğuna vurgu yapan başarılı hoca, “Çok iyi ve geniş bir kadroları var. Ama zayıf noktaları da var. Bunları biliyor ve ona göre çalışıyoruz. Bana göre en önemli transferleri Emre’ydi. Onun liderliğinde çok daha farklı bir takıma döndüler. Vedat Muriç dahil bütün oyunculara karşı gereken önlemleri alıyoruz. 500. maçımın yine Fenerbahçe’ye denk gelmesi önemli. Kazanmaktan başka bir düşüncem yok. Ben her zaman ofansif oynatırım takımımı. Fenerbahçe karşısında da bunu sürdüreceğiz” sözlerini sarf etti.

‘Ofansif oynamak zorundayız’

Takımlarına ofansif oynatma alışkanlığını nasıl kazandığını da esprili bir dille anlatan Çalımbay, “Nasıl oynatmamayım. Antalya’ya gittim, 2 puanı var. Seri galibiyetler almam lazım. Mecbur ofansif oynamak zorundasın. Kasımpaşa’da, Mersin’de, hepsinde öyle” diye konuştu.

‘Tek korkumuz Hakan’

Fenerbahçe maçı öncesi tek eksiklerinin cezalı Hakan Arslan olduğunu vurgulayan Sivas’ın hocası, “Dar bir kadrom var. Mütevazı bir takımız. Eksiğimiz olduğunda sıkıntı yaşıyoruz. Fenerbahçe karşısında da tek korkumuz Hakan’ın olmaması. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Taraftarımız da maça büyük ilgi gösterecek. Galibiyet alarak kalan 3 maçı da kazanıp devreye lider girmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Fanatik Özel / Ömer Necati Albayrak - Aslıhan Çil