Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Rıza Çalımbay, gördükleri kırmızı kart konusunda konuşurken, maç öncesi oyuncularını uyardığını ancak yine de eksik kaldıklarını söyledi.

"Hakem hata yapmış olabilir. Hakem hatalarıyla ilgili konuştum, bir daha da konuşmam. Kırmızı kart görüp, takımını 10 kişi bırakmak doğru bir şey değil. Oyuncularıma maçın başında 'ne olursa olsun, eksik kalmayalım' dedim, 'hakemle uğraşmayalım' dedim."

"Biz ilk yarı patır patır oynadık zaten sorun yoktu ki... İkinci yarı biz maçı çevirebilirdik. 10 kişi kalırken atakları kontratağa çevirmeye çalıştık. Beşiktaş oynadı, kazandı bunlar olabilir ama bizim ne olursa olsun sahada 11 kişi kalmamız gerekiyordu."