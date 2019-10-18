Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor, konuk olduğu Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. 45 dakika 10 kişi mücadele eden Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, gösterdikleri performansla alkış topladı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sivasspor'un hocası Çalımbay, kırmıızı kart kararının ağır olduğunu belirtti ve , ''Kırmızı kart biraz ağırdı, bizim oyuncumuz görmüyordu. Düşerken ayağı gelmiştir, kasıtlı olması mümkün değil. Yazık oldu." diye konuştu.

Oyunu çirkinleştirmeden mücadele ettiklerini vurgulayan deneyimli hoca, "Çok zor bir lig maçı oldu, maçta da hemen hemen her şey yaşardık. Hiçbir zaman oyunu çirkinleştirecek bir şey yapmadık. Sadece futbol oynadık, çok güzel pozisyonlarımız vardı, son dakikada atsak berabere bitiyordu ama yine de başka şeyler de olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Hiç pes etmediklerini ve takımından memnun olduğunu belirten Çalımbay, "Takımımdan memnunum, hiç pes etmedik, 10 kişiyle de iyi mücadele ettik. Bizim amacımız puan veya puanlarla gitmekti ama Galatasaray'a 45 dakika 10 kişi oynamak zordur. Dikkatli olsak puan veya puanlarla dönebilirdik." dedi.

'11'e 11 kalsak farklı olabilirdi' diyen başarılı teknik adam, "Ben hiçbir takımımda kapanmayı hiç düşünmedim içeride de deplasmanda da. En iyi savunma hücumdur, Trabzon'a, Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye, herkese aynı oynuyoruz. Belki 11'e 11 kalsak farklı olabilirdi çünkü ikinci yarı değişiklik şansımız olacaktı." diye konuştu.

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