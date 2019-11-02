Rıza Akpolat’tan Ahmet Nur Çebi’ye ziyaret

Beşiktaş’ın Beşiktaşlı Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beşiktaş Belediyesi heyeti, Beşiktaş Kulübü’nün 34. Başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi’yi ziyaret etti. Görüşmede her iki kurum arası iş birliklerinin geliştirilmesi ve beraber yeni projeler üretilmesinin üzerinde duruldu.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a forma hediye ederken Akpolat ise kulübün kuruluşunun 116. yılı şerefine yanan İzmir ormanlarına dikilmek üzere 116 fidan bağışında bulunulmasını temsilen anı belgesini takdim etti.