Manchester City ile bu sezon İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan Cezayirli futbolcu Riyad Mahrez, kulüpteki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mahrez konuyla ilgili, "Durumumun ne olacağını henüz bilmiyorum ama City'de mutluyum ve burada olmak istiyorum. İnsanlar kariyerimi Marsilya'da bitireceğimden bahsediyorlar ama bu benim düşündüğüm bir şey değil. Kariyerimi İngiltere'de Manchester City ile bitirmek istiyorum. Kendimi Marsilya'da göremiyorum" ifadelerini kullandı. 30 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi finalinden Chelsea'yi yenerek kupaya uzanmak istediğini de sözlerine ekledi.









3 yılda 6 kupa kazandı

2018 yılında Leicester City'den Manchester City'ye transfer olan yıldız futbolcu, mavi beyazlılarla 3 yılda 2'si Premier Lig şampiyonluğu olmak üzere 6 kupa zaferi yaşadı.