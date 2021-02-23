Arjantin Premier Ligi ekiplerinden Club Athletico River Plate, 25 Mayıs 1901 tarihinde kuruldu. Lig tarihi boyunca 34 kez şampiyon olma başarısı gösteren kırmızı beyazlı ekip 1938 yılından bu yana maçlarını kendi stadında oynuyor.

River Plate Stadı'nın adı nedir?

River Plate'ın maçlarını oynadığı stadın adı Antonio Vespucio Liberti'dir. 1936 yılında yapımına başlayan stat 25 Mayıs 1938 tarihinde açıldı. Arjantinli mimarlar Jose Aslan ve Hector Ezcurra tarafından yapılan stadın eski adı Estadio Monumental'dir. Stadın adı 1986 yılında halk oylaması ile değişmiş ve Antonia Vespucio Liberti olmuştur.

River Plate Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Arjantin Premier Ligi'nin güçlü ekiplerinden River Plate takımının stadı yaklaşık 67 bin kişiliktir. Kulübün tarihinde önemli bir yere sahip olan Antonio Vespucio Liberti stadı Arjantin'in en büyük üç stadyumundan biridir.

River Plate 1938 yılından beri maçlarını Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti stadında oynuyor. Stat 1978 yılında yenilendiği için kulüp o yıl maçlarını başka statlarda oynamıştır. River Plate'ın stadı, 1978 yılında düzenlenen FIFA Dünya kupasındaki 9 müsabakaya da ev sahipliği yaptı.

25 Haziran 1978 tarihinde oynanan Dünya Kupası finali de Antonio Vespucio stadyumunda oynandı. Hollanda'yı 3 -1 mağlup eden Arjantin Milli Takımı, ilk kez dünya kupası şampiyonu oldu.

1938 yılından bu yana River Plate stadında farklı spor organizasyonları da düzenleniyor.