River Plate, Muslera için harekete geçti

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, River Plate'ın markajından kurtulamıyor!

Arjantin ekibi geride kalan sezonun başından itibaren yıldız kalecinin peşindeydi. Ancak Sarı-Kırmızılılar bu transfere olumsuz yanıt verdi. Görüşmeler devre arasında da devam etti ama River Plate yine reddedildi. Arjantin ekibinin yeni bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Cimbom'un teknik patronu Fatih Terim, Uruguaylı kalecinin satılmasını kesinlikle istemiyor. Yönetimin vereceği karar merakla bekleniyor.. (Takvim)