River Plate - Boca Juniors maç sonucu: 2-1

River Plate sahasında ağırladığı Boca Juniors'ı ilk yarıda Julián Álvarez'in kaydettiği iki gol ile devirdi. Maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayan Boca Juniors son anlarda bir gol bulsa da sahadan mağlup ayrıldı.

Maçın 16. dakikasında Boca Juniors'dan Marcos Rojo ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan atıldı. Rakibinin eksik kalmasını iyi değerlendiren River Plate'de sahneye Julián Álvarez çıktı. Genç futbolcu 25. ve 43. dakikalarda bulduğu gollerle takımına 2 farklı üstünlüğü getirdi. Böylece ilk yarı River Plate'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Maçın 2. yarısında ise 90+3'te Boca Juniors, Zambrano ile gol bulmuş olsa da sahadan yenik ayrıldı.



