Rivaldo'dan sonra Yusuf Yazıcı
Milan deplasmanında Lille adına üç gol birden atan Yusuf Yazıcı, son yıllarda görülmemiş bir başarıya imza attı. Milan karşısında Avrupa Kupaları'nda San Siro'da hat-trick yapan son isim 2000-01 sezonunda ünlü Brezilyalı oyuncu Rivaldo olmuştu
Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Milan'a deplasmanında üç gol birden attı. Dev İtalyan ekibi Milan önünde hat-trick yapan Yusuf Yazıcı, son yıllarda görülmemiş bir başarıya imza attı.
Milan karşısında Avrupa Kupaları'nda San Siro'da hat-trick yapan son isim 2000-01 sezonunda ünlü Brezilyalı oyuncu Rivaldo olmuştu. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynanan maç 3-3 bitmişti