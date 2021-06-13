Ritmik cimnastikte Tokyo vizesini alamadık

Avrupa Şampiyonası'nda '3 çember-2 labut'ta ülkemize altın madalya kazandıran Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar’dan oluşan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat kotası için Bulgaristan'daki Avrupa Şampiyonası'nda dün sahne aldı. Tek kotanın verildiği şampiyonada Milliler, Tokyo vizesini alamadı. Ay-Yıldızlı ekibimiz daha başarılı olduğu '3 çember-2 labut' kategorisinde 38.400 gibi tarihi bir puan çıkarsa da 5 topta 33.800'de kaldı ve toplamda 72.200 puana ulaştı. Ancak bu puan kota mücadelesi verdiği rakiplerini geçmesine yetmedi. Tek olimpiyat kotasını Ukrayna aldı.