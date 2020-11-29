Son yıllarda müthiş bir yükseliş yakalayan Türk cimnastiğine tarihi bir başarı daha eklendi. Artistik branşında gelen madalyaların ardından şimdi de ritmik cimnastikte kızlarımız gururumuz oldu. Ukrayna'da devam eden Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda Grup Milli Takımımız altın madalya kazanarak, ülkemize ilkleri yaşattı.

Ukrayna'yı geride bıraktık

Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar’dan oluşan Ay-Yıldızlı ekibimiz, 'üç çember, iki labut' aletinde Ukrayna, Azerbaycan, İsrail gibi rakiplerini geride bırakarak topladığı 31.150 puanla Avrupa Şampiyonluğu’nu göğüsledi. Bu şampiyonlukla ritmik cimnastikte Türkiye bu seviyede ilk altın madalyasını kazandı. Türkiye finallerde aynı puanı aldığı Ukrayna'yı uygulama puanı ile geride bırakırken, bronz madalya kazanan Azerbaycan 30.650 puan elde etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şampiyon olan Milli Takım’ı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bizler için gurur vesilesi olan Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar’d an oluşan Milli sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum. Milli sporcularımızın elde ettiği madalyalarda emeği geçenleri tebrik ediyorum. Avrupa Şampiyonası’nda Ay-Yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."