Ritmik cimnastiğe dev destek

Türkiye’de sporun ve sporcunun önde gelen destekçilerinden Vestel ile Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Çevrim içi düzenlenen imza törenine, Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Duygu Badem Uylukçuoğlu, TCF Başkanı Suat Çelen ve Ritmik Cimnastik Kadın Milli Takımı katıldı. Ergün Güler, "Uzun yıllardır ülkemizde sporun çeşitli dallarına destek veriyoruz. Şimdi de yakın zamanda elde ettiği başarıyla ülkemizi gururlandıran Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı’na destek vermekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

'Sporcuların motivasyonunu artıracaktır'

TCF Başkanı Suat Çelen de şunları söyledi: "Türk cimnastiği 2019 ve 2020 yıllarında önemli bir çıkış yakalayarak Dünya ve Avrupa'da önemli başarılar elde etti. Bu başarıların devam etmesi adına çalışmaya devam ediyoruz. Bu noktada Vestel ile sağladığımız iş birliğinin sporcularımızın motivasyonunu arttıracağına inanıyoruz."