Geliştiriciler bu bilgiyi oyuncularına oyun içinde bir bildirim olarak ilettiler ve hatanın ne olduğundan veya sebebinden bahsetmediler. Yoru oyuna eklenen son ajanlardan birisi ve kısa süre önce ışınlanma yeteneği Valorant’ta bilinmeyen bir çok hatayı kullanarak takımlarına avantaj sağlamak adına oyuncular tarafından kullanılmaya başlandı.

Yoru Valorant’ın ajan havuzunun en son üyesi. Bu ajanın çok çeşitli bir yetenek seti bulunuyor. Işınlanma, Dokunulmazlık, Kör Etme en kilit yetenekleri arasında. Oyuncular kısa bir süre önce ışınlanma yeteneği olan “Çatkapı” ile denemelerde bulundular ve oyunu ciddi anlamda zevksiz hale getirebilecek bazı hatalar buldular.

Bazı hatalar diğerleri kadar ciddi seviyede büyük olmasa bile büyük veya küçük tüm hatalar giderilecektir. Örneğin bir klipte, Bind haritasında Yoru’nun kapılar kapalı olmasına rağmen ışınlanma makinesinin içine girebildiği gösteriliyor. Bu gibi hatalar yakın zamanda gün yüzüne çıkmaya başladı ve oyunu büyük ölçüde kıran hatalar da beraberinde geldi.

Bir oyuncu bu hata ile Breeze haritasındaki piramitlerin içine girebildiğini ve bunun birçok haksız duruma öncü olduğunu buldu. Yoru oyuncuları piramitin içine spike kurabiliyor ve bu durum karşısındaki takımın spike imhasını imkansız hale getiriyordu.



