Riot Games’ten Minneapolis’teki protestolara destek geldi

League of Legends, VALORANT gibi oyunların yaratıcısı Riot Games, ABD’nin Minneapolis şehrinde yaşanan protestolara paylaşımıyla destek verdi.

Riot Games, Twitter’dan yaptığı paylaşımla takipçilerine eşitliğin yanında olduğunu duyurdu. Paylaştıkları mesajla Minneapolis’te yaşanan olaylara desteğini duyurdu.

İşte duyuruda yer alan mesajlar:

“Ulusumuzla birlikte umudun kaybedildiği, güvenin kırıldığı için kalbimizde bir yara bulunuyor. Riot Games, bütün adaletsizlik, ırkçılık, ön yargı ve nefret hareketlerine karşı siyahların yanında. Sessizlik bir seçenek değildir. Topluluk olarak sesimizi yükseltelim ve hareketlerimiz “ilerleme”yi hayata geçirsin. Yeteneklerimizin, becerilerimizin, zamanımızın yardımıyla en etkili biçimde birleşmenin tam zamanı. Renkli topluluğumuz daha fazlasını hak ediyor. Siyahların yaşamları değerlidir.”







