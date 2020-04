Riot Games tarafından geliştirilen ve Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) ile Overwatch’a benzerliğiyle dikkat çeken Valorant’ın kapalı betası için geri sayım başladı. 3 Nisan Cuma sadece Twitch yayıncıları için kapalı betaya giren ve milyonlarca kişi tarafından takip edilen Valorant hakkında birçok oyunsever şu soruların cevabını merak ediyor; Valorant ne zaman çıkacak? Valorant kapalı betaya ne zaman girecek? Valorant’ı oynamak ücretsiz mi? İşte tüm bu soruların cevaplarına bu haberde ulaşabilirsiniz. FPS oyun türüne damga vurması beklenen Valorant, 3 Nisan Cuma günü sadece Twitch yayıncıları için kapalı betaya sunulmuştu. Aradan geçen kısa bir sürenin ardından Valorant nihayet kapalı betaya giriyor.

30 kişilik ekip çalışıyor

Riot Games, karakter diyaloglarından, metinlere kadar oyunla ilgili her detayı tamamen Türkçe yapabilmek için uzunca bir süredir bir çok ünlü sanatçılarla çalışmalarını sürdürüyor. VALORANT'ın oyuncuya Türkçe ulaşması için çok çaba harcayan Riot Games adına, farklı yerelleştirme başlıklarında 6 kişilik deneyimli bir çekirdek ekip çalışıyor. Teknik ekip ile Seslendirme sanatçıları dahil edildiğinde bu sayı 30'a ulaşıyor. Yıllardır League of Legends evrenini büyük bir özenle gerçekleştirdiği yerelleştirme çalışmalarıyla ülkemizdeki oyuncu kitlesiyle buluşturan Riot Games, VALORANT için de hayli yoğun bir yerelleştirme süreci geçiriyor. Aylardır yürütülen çalışmalarda şu ana kadar, 13.000 kelime oyun içi metin, 25.000 kelime oyun dışı metin ve 14.000 kelime seslendirme metni çevirisi gerçekleştirildi; saatlerce süren kalite kontrol testleri yapıldı ve bu sayılar her geçen gün artmaya devam ediyor.

Valorant’ı oynamak ücretsiz mi?

Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Valorant’ı oynamak tamamen ücretsiz. Ancak Riot Games tarafından yapılan açıklamaya göre oyun içi kozmetik ürünleri satın alabileceksiniz.

Valorant Sistem Gereksinimleri neler?

En Düşük Donanım Özellikleri – saniyede 30 kare:

İşlemci (CPU): Intel Core 2 Duo E8400

Ekran Kartı (GPU): Intel HD 3000

RAM: 4GB

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

Önerilen Özellikler – saniyede 60 kare:

İşlemci (CPU): Intel i3-4150

Ekran Kartı (GPU): Geforce GT 730

RAM: 4GB

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

Yüksek Donanım Özellikleri – saniyede 144+ kare:

İşlemci (CPU): Intel Core i5-4460 3.2GHz

Ekran Kartı (GPU): GTX 1050 Ti

RAM: 4GB

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

PC donanım önerisi:

Windows 7/8/10 64-bit

4GB RAM

1GB of VRAM