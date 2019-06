Taktik Savaşları, sekiz oyuncunun, geriye sadece bir kişi kalana kadar birbiriyle 1'e 1 oyunlarda mücadele edeceği bir League of Legends oyun modu. Yeni modla birlikte oyuncuların, kazanmak için rastgele belirlenen bir şampiyon havuzundan en iyi kombinasyonları seçmeleri ve eşyalarla birimlerini güçlendirecek onları zafere götürecek savaş düzenini oluşturmaları gerekiyor. Riot Games, son günlerde giderek yükselen otomatik savaş türündeki moduyla rekabet sever oyunculardan eğlence arayan ve sosyal oyunculara kadar herkese eğlenceli ve derin bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor.

TS'nin Ürün Yöneticisi Richard Henkel, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Oyunumuzu iki haftada bir güncelleyip mevsimsel etkinlikler ve oyun modları oluşturarak kendimizi oyuncularımıza ve hayranlarımıza sonuna kadar adamamız gerektiğine inanıyoruz. Oyuncular otomatik savaş türüne çok büyük bir ilgi gösteriyor. League of Legends hayranlarının oyunumuzun sembolleşmiş tarzının ve derin oynanışının bu yeni modla hayat bulmasından büyük heyecan duyacağını düşünüyoruz.”

TS, League of Legends'ın çeşitli oyun modlarından zevk alan tüm oyuncular için erişilebilir olacak. Hem yeni hem de usta oyuncular, League of Legends hesaplarını kullanarak TS'yi hemen oynamaya başlayabilecek. Oyuncular en sevdikleri League of Legends şampiyonlarını, eşyalarını ve yeteneklerini geleneksel çevrimiçi çok oyunculu savaş arenası formatının dışında da deneyimleyebilecek.

Oyun modunun alfası ilk olarak 25 Haziran 2019 tarihinde Okyanusya sunucusuna gelecek. Bu tarihin ardından kısa süre sonra diğer sunucularda da oynanabilir olacak.