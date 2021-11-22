2022 Dünya Şampiyonası’nın ön elemeleri Meksika’nın Meksiko şehrinde, grup aşaması ve çeyrek finalleri New York City’de, yarı finalleri Kanada’nın Toronto şehrinde ve finali San Francisco’da gerçekleşecek. Words 2022, Riot Games’in Kuzey Amerika’da birden çok ülkede düzenlediği ilk Dünya Şampiyonası olacak ve turnuva, tarihinde ilk kez Meksika ve Kanada’da gerçekleşecek.

2022 Dünya Şampiyonası etkinliği:

● Meksiko, Meksika'da ön elemeler

● New York City'de grup aşaması ve çeyrek finaller

● Toronto, Kanada'da yarı finaller

● San Francisco, Kaliforniya'da final

"Dünya Şampiyonası'nı en son Amerika'da düzenlediğimiz 2016'dan bu yana League of Legends'ın ardındaki ivme giderek arttı. Küresel sporumuzu tam teşekküllü bir şekilde Kuzey Amerika'ya geri getirmeyi ve COVID-19 izin verirse taraftarları üç ülkede dört şehrin stat ve tribünlerinde ağırlamayı çok istiyoruz," diyor LoL Espor Global Lideri Naz Aletaha.

"Dünya Şampiyonası, sporumuzdaki en iyi oyuncuları ve takımları sergileyen bir etkinlik. Bunu Kuzey Amerika ve dünyanın geri kalanındaki taraftarlarla paylaşmayı iple çekiyoruz."

LoL Esporu rekabetinin doruk noktası olan Dünya Şampiyonası'nda 12 farklı bölgeden takımlar Dünya Şampiyonu olmak için birbiriyle yarışır. Her yıl normal sezondan sonra farklı bir bölgede düzenlenen turnuvada Riot'un 12 profesyonel liginden 24 takım dünyanın en iyi takımı olarak taç giymek için savaşır. 2020 Dünya Şampiyonası dünya genelinde eşzamanlı 45,95 milyon izleyiciye ulaşarak ve dakika başına ortalama 23,04 milyon seyirciyi geçerek kendisinden önceki rekorları yıkıp geçmişti.

Kasım 2021'deki Dünya Şampiyonası Finali'nde, geçen yılın şampiyonları ve turnuvanın açık ara favori ismi olan ve Güney Kore ligi LCK'den gelen DWG KIA ile LPL'i birinci sırada bitiren EDward Gaming karşı karşıya geldi. Nefes kesen beş maçlık serinin ardından EDG Sihirdar Kupası'nı kaldırdı ve Mercedes-Benz imzalı şampiyonluk yüzükleri aldı. 2021 Dünya Şampiyonası, 2020 Dünya Şampiyonası'ndaki izlenme rekorlarını kırdı. Resmi sayıları içeren bir rapor aralıkta paylaşılacak.

2022 Dünya Şampiyonası'na ilişkin daha fazla bilgi sonraki tarihlerde duyurulacak.