Riot Games yeni stüdyosunu açıyor

Riot Games yaptığı bir açıklamayla Asya’daki ikinci stüdyosunu Singapur’a açacağını duyurdu. Ofis, bu yılın sonlarına doğru aktif olarak çalışmaya başlayacak. 2016 yılında ilk olarak Hong Kong’da bir stüdyo açılırken Singapur’daki ofis de Nathan Beemer önderliğinde çalışacak.

Şirket, Singapur’daki stüdyoda yeni oyunlarının gelişimine odaklanacak. Bununla birlikte ofis hali hazırdaki oyunların gelişimine de katkı sağlayacak.

Riot Games şu anda yeni stüdyosunda League of Legends, Legends of Runeterra, VALORANT ve henüz ismi duyurulmayan Project L için geliştiriciler arıyor.

Riot COO’su (Chief Operating Officer) Scott Gelb yaptığı açıklamada Hong Kong’daki ofisin performansından dolayı çok mutlu olduklarını ve Asya’daki büyüme kararını almalarında bunun önemli bir etkisi olduğunu ifade etti. Gelb ayrıca yeni stüdyonun geliştirici ekibini büyütme konusunda da rol alacağını belirtti.

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